حاج موسى: “نأمل في التأهل لكأس العالم مع الخضر وتحقيق انجاز في “الكان””
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، نجم نادي فينيرود البلجيكي، عن المنتخب الوطني، وطموحاتهم المستقبلية.
وقال حاج موسى، في هذا الخصوص، في حوار خص به شبكة “بين سبورتس”: “مع المنتخب حصلت تغييرات كثيرة”.
كما أضاف: “نأمل في التأهل إلى كأس العالم، وأن نحقق انجاز ما في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا”.
وتابع أنيس حاج موسى: “هناك العديد من الأهداف التي نأمل في تجسيدها مع المنتخب الوطني، كون اللعب للمنتخب، يعني أنك تلعب لكل الشعب الجزائري”.
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