إعــــلانات
الرياضة

حاج موسى: “نأمل في التأهل لكأس العالم مع الخضر وتحقيق انجاز في “الكان””

بقلم كريم تيغرمت
حاج موسى: “نأمل في التأهل لكأس العالم مع الخضر وتحقيق انجاز في “الكان””
  • 108
  • 0

تحدث الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، نجم نادي فينيرود البلجيكي، عن المنتخب الوطني، وطموحاتهم المستقبلية.

وقال حاج موسى، في هذا الخصوص، في حوار خص به شبكة “بين سبورتس”: “مع المنتخب حصلت تغييرات كثيرة”.

كما أضاف: “نأمل في التأهل إلى كأس العالم، وأن نحقق انجاز ما في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا”.

وتابع أنيس حاج موسى: “هناك العديد من الأهداف التي نأمل في تجسيدها مع المنتخب الوطني، كون اللعب للمنتخب، يعني أنك تلعب لكل الشعب الجزائري”.

رابط دائم : https://nhar.tv/tDvd3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر