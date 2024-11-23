حاج موسى هدافاً للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم

قاد الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، أنيس حاج موسى، اليوم السبت، فريقه فاينورد لغوز جديد في الدوري الهولندي.

مواجهة فريقه أمام هيرنفينين، برسم الجولة 13 من الدوري الهولندي الممتاز “الإيرديفيزي”.

وشارك أنيس حاج موسى، أساسيا في المواجهة، في المواجهة التي إنتهت بثلاثية نظيفة لصالح فاينورد. وتمكن، حاج موسى، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 34 من الشوط الأول، بعد أن تابع تسديدة زميله بنجاح وحولها في شباك المنافس. ونال اللاعب الجزائري، ثاني أعلى تنقيط في المواجهة بتنقيط 8.0 في اللقاء.

ويعد هذا الهدف، الثاني تواليا للاعب الجزائري، في الدوري الهولندي، بعد أن بصم على هدفاً في مواجهة ألميري سيتي في الجولة السابقة، والتي إنتهت برباعية مقابل هدف لصالح فاينورد. كما يعد هذا الهدف الثالث على التوالي هذا الموسم، بعد تسجيله هدفا في رابطة الأبطال أمام رابيد سالزبورغ النمساوي.

وفي ذات السياق، شارك الدولي الجزائري الآخر، رامز زروقي، أساسيا وفي كامل أطوار هذه المواجهة، وقدم أداء جيداً في المواجهة، بنيله تنقيط 7.6 في المواجهة.

للإشارة، خاض اللاعب، أنيس حاج موسى، 12 مباراة مع فاينورد لحد الآن، في منافستي الدوري الهولندي ورابطة الأبطال، وتمكن من تسجيل ثلاث أهداف.