حاج موسى هدافاً للمرة الثانية تواليا ويصل للمساهمة العاشرة هذا الموسم

تمكن الجناح الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، من تسجيل هدف جديد رفقة فريقه فينورد، في الدوري الهولندي.

ومنح اللاعب الجزائري، أنيس حاج موسى، التقدم لصالح فريقه فينورد أمام نادي غرونينغن، برسم الجولة الـ25 من الدوري الهولندي.

ويعَدُّ هذا الهدف الثاني تواليا، بعدما سجل في اللقاء الخير أمام نادي غو أهد إيغلز.

للإشارة، وصل لاعب الخُضر، حاج موسى، للمساهمة التهديفية رقم 10 هذا الموسم (9 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة) خلال 36 مباراة لعبها مع فينورد هذا الموسم.