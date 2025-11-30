حاج موسى هدافا وممررا حاسما رفقة فينورد

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، تقديم عروضه القوية رفقة ناديه فينورد رورتدام الهولندي، قبل 3 أسابيع فقط عن انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وقاد لاعب “الخضر” فينورد، اليوم الأحد، لتحقيق فوز رائع أمام المضيف تلستار، بثنائية لهدف. ضمن الجولة الـ 14، عزز بها ناديه مركزه في وصافة ترتيب الدوري الهولندي.

وقدم حاج موسى، تمريرة هدف السبق، في الدقيقة الـ 25. قبل أن يعود عند الدقيقة الـ 63 ليسجل ثاني أهداف فينورد. واختير رجلا للمباراة حسب “سوفاسكور” المختص في الاحصائيات بـ 8.1/10

وبفضل هدفه وتمريرته الحاسمة في مواجهة تلستار، وصل الدولي الجزائري. الذي تعلق عليه جماهير “الخضر” آمالا كبيرة في “الكان” للمساهمة التهديفية رقم 10 في 20 مباراة هذا الموسم، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة في جميع المنافسات.