حاج موسى هدافا وممررا حاسما رفقة فينورد

خطف لاعب “الخضر” أنيس حاج موسى، الأنظار في الشوط الأول من مباراة ناديه فينورد روتردام والمضيف هيراكلس، الجارية اليوم الأحد.

وقاد الدولي الجزائري، ناديه لإنهاء المرحلة الأولى من اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 9 من الدوري الهولندي الممتاز لصالحه بنتيجة 4-0.

وسجل حاج موسى، الذي شارك أساسيا كعادته، ثاني أهداف فينورد، في اللقاء، عند الدقيقة الـ 28، من تسديدة خارج منطقة الجزاء بعد كرة مرتدة.

قبل أن يعود بعدها بـ 5 دقائق فقط، ليقدم تمريرة هدف لزميله الياباني. وصاحب هدف السبق، اياسي أويدا، الذي سجّل “الهاتريك” في الدقيقة الـ 38.

وبفضل هدفه وتمريرته الحاسمة أمام هيراكلس، وصل الدولي الجزائري. إلى المساهمة التهديفية الـ 4 في 8 لقاءات مع فينورد، بجميع المنافسات، بواقع 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

🚨GOAL: Anis Hadj Moussa 28′ Eredivisie | 🇳🇱 Heracles 0-2 Feyenoordpic.twitter.com/6DqY2KHWXZ — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 19, 2025