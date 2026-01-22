حاج موسى هدافا وممرّرا حاسما في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، فريقه فاينورد روتردام الهولندي لتحقيق فوز مريح على شتورم غراتس النمساوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الدوري الأوروبي.

وقدّم حاج موسى مباراة كبيرة، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ68، مؤكدًا حضوره اللافت وتأثيره الواضح في الخط الهجومي. كما كان وراء هدف آخر بعدما قدم تمريرة حاسمة، ليجمع بين التسجيل والصناعة في لقاء واحد.

وبهذه المساهمة المزدوجة، رفع أنيس حاج موسى رصيده إلى 10 مساهمات تهديفية خلال 23 مباراة خاضها هذا الموسم مع فاينورد في مختلف المسابقات، ما يعكس تطوره المستمر وثقة الطاقم الفني في إمكانياته.

ويواصل اللاعب الجزائري تقديم مستويات قوية في المنافسات الأوروبية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر المؤثرة في تشكيلة فاينورد هذا الموسم.