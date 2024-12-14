حاج موسى وشياخة ضمن أفضل الهدافين العرب في المنافسات الأوروبية
تواجد ثنائي المنتخب الوطني، أنيس حاج موسى، وأمين شياخة، ضمن قائمة أفضل الهدافين العرب في المنافسات الأوروبية، للموسم الجاري 2024-2025.
ويتصدر القائمة العربية، المغربي حمزة إغمان، لاعب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بـ 4 أهداف في 4 لقاءات، رفقة مواطنه الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والمصري مرموش، نجم فرانكفورت الألماني، بـ 4 أهداف أيضا ولكن في 6 لقاءات لكل منهما.
بينما يأتي شياخة، مهاجم كوبنهاغن الدنماركي. خلف ثلاثي الصدارة، بـ 3 أهداف في لقاءين، مرفوقا بزميله في المنتخب ولاعب فينورد الهولندي. حاج موسى، بنفس الرصيد في 5 لقاءات، مناصفة مع المغربي النصيري، لاعب فنربخشة التركي، في 6 مباريات.
ويشارك شياخة، مع ناديه الدنماركي في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي. حيث لعب الفريق إلى حد الآن 5 لقاءات، جمع خلالها 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة.
بينما جمع فينورد الهولندي، بقيادة الثنائي الجزائري حاج موسى وزروقي، 10 نقاط في 6 لقاءات من دوري الأبطال، من انتصارين وتعادلين وهزيمتين
🎖 أفضل الهدافين العرب في المنافسات الأوروبية القارية للأندية هذا الموسم
🥇 حمزة إغمان🇲🇦 بـ 4 أهداف\4 مباريات
🥇 مرموش🇪🇬 بـ 4 أهداف\6 مباريات
🥇 الكعبي🇲🇦 بـ 4 أهداف\6 مباريات
🥈 شياخة🇩🇿 بـ 3 أهداف\مبارتين
🥈 حاج موسى🇩🇿 بـ 3 أهداف\5 مباريات
🥈 النصيري🇲🇦 بـ 3 أهداف\6 مباريات pic.twitter.com/8KidmGjsCK
— SofascoreAR (@SofascoreARB) December 12, 2024