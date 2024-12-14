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الرياضة

حاج موسى وشياخة ضمن أفضل الهدافين العرب في المنافسات الأوروبية

بقلم محمد لمين صحراوي
حاج موسى وشياخة ضمن أفضل الهدافين العرب في المنافسات الأوروبية
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تواجد ثنائي المنتخب الوطني، أنيس حاج موسى، وأمين شياخة، ضمن قائمة أفضل الهدافين العرب في المنافسات الأوروبية، للموسم الجاري 2024-2025.

ويتصدر القائمة العربية، المغربي حمزة إغمان، لاعب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بـ 4 أهداف في 4 لقاءات، رفقة مواطنه الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والمصري مرموش، نجم فرانكفورت الألماني، بـ 4 أهداف أيضا ولكن في 6 لقاءات لكل منهما.

بينما يأتي شياخة، مهاجم كوبنهاغن الدنماركي. خلف ثلاثي الصدارة، بـ 3 أهداف في لقاءين، مرفوقا بزميله في المنتخب ولاعب فينورد الهولندي. حاج موسى، بنفس الرصيد في 5 لقاءات، مناصفة مع المغربي النصيري، لاعب فنربخشة التركي، في 6 مباريات.

ويشارك شياخة، مع ناديه الدنماركي في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي. حيث لعب الفريق إلى حد الآن 5 لقاءات، جمع خلالها 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة.

بينما جمع فينورد الهولندي، بقيادة الثنائي الجزائري حاج موسى وزروقي، 10 نقاط في 6 لقاءات من دوري الأبطال، من انتصارين وتعادلين وهزيمتين

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