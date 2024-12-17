حاج موسى و زروقي يتأهلان لثمن نهائي كأس هولندا

ضمن ثنائي المنتخب الوطني، رامز زروقي و أنيس حاج موسى، تأهلهما إلى دور ثمن النهائي من كأس هولندا، بعد الفوز اليوم الثلاثاء، أمام المنافس في الدور السادس عشر، نادي أم في ماستريشت.

وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المواجهة التي إحتضنها “ملعب جوسيلت” بمدينة مدينة ماستريخت.

وخاض ثنائي الخضر، رامز زروقي و حاج موسى هذه المواجهة، الأول أساسيا، وفي كامل أطوار اللقاء، أما الثاني فقد شارك بديلا في المواجهة، عند الدقيقة الـ63 من الشوط الثاني.

كما نال زروقي تنقيطا جيدا في المواجهة بعلامة قدرها 7.5، بعد تألقه في اللقاء، أما أنيس حاج موسى، فقد نال تنقيط متوسط في المواجهة بعلامة قدرها 6.9.