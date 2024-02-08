حاج موسى يبصم على أول أهدافه مع فيتيس أرنهيم

بصم لاعب المنتخب الأولمبي السابق، أنيس حاج موسى، على أول أهدافه مع ناديه الجديد، فيتيس أرنهيم الهولندي.

وذلك برسم مواجهة نصف نهائي الكأس، أمس الأربعاء، التي جمعت فريقه بالمنافس كامبور، إنتهت بخسارة فيتس بثلاثية مقابل هدف.

وشارك حاج موسى، أساسيا في ثاني مبارياته بقميص ناديه الهولندي، ولعب كامل أطوار المواجهة،وبصم على هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

كما نال الحاج موسى تنقيط 7.2 في المواجهة، وتلقى إنذار في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.