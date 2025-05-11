حاج موسى يتألق في داربي هولندا أمام آيندهوفن

عزز اليوم الاثنين، لاعب “الخضر” أنيس حاج موسى، رصيده من المساهمات التهديفية، بتمريرة حاسمة، بمناسبة داربي هولندا، بين ناديه وبي أس في آيندهوفن.

ومنح حاج موسى، تمريرة الهدف الثاني لناديه فينورد. في الدقيقة الـ 10 من المباراة المندرجة ضمن الجولة 32، لزميله جيفيرو ريد.

غير أن الغريم آيندهوفن، عاد بقوة في المرحلة الثانية. بتسجيله ثنائية تداول عليها كل من ايفان بيريسيتش، في الدقيقة الـ 50 و نوا لانغ، في الدقيقة الـ 73.

وبهذه التمريرة الحاسمة، وصل حاج موسى. إلى المساهمة التهديفية رقم 13 في 41 مباراة مع فينورد هذا الموسم، بواقع 11 هدفا وتمريرتين حاسمتين.