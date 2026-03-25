حاج موسى يتحسر على مغادرة تربص “الخضر”

عبر اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، عن حسرته الشديدة لمغادرته تربص “الخضر” الجاري حاليا، بمدينة “تورينو” الايطالية، والذي تتخلله مواجهتان وديتان أمام غواتيمالا وأوروغواي.

والتحق حاج موسى، بالتربص الذي انطلق الاثنين، وهو يعاني من إصابة تعرض لها على مستوى الفخذ، في لقاء الأحد الفارط. بين ناديه فينورد روتردام وأجاكس، ضمن قمة الجولة الـ 28 من الدوري الهولندي.

وبعد خضوعه للفحوصات اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي لـ”الخضر”. قرر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تسريحه والسماح له بالعودة إلى هولندا والتعافي في ناديه فينورد.

ونشر لحاج موسى، صورة له من احدى مشاركاته في لقاءات المنتخب. على حسابه الشخصي في “أنستغرام” عبر خاصية “ستوري”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “مستاء.. خير إن شاء الله”.