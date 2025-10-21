حاج موسى يتوج بجائزة هدف الشهر ويقود تشكيلة الأسبوع في هولندا

توج لاعب “الخضر” أنيس حاج موسى، بجائزة أفضل هدف عن شهر سبتمبر الماضي، في ناديه فينورد روتردام الهولندي.

وجاء تتويج حاج موسى، بفضل هدفه في مرمى ألكمار، بتاريخ الـ 21 سبتمبر الماضي. في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-3، في قمة الجولة الـ 6.

وسجل يومها الدولي الجزائري، هدفا، بعد عمل جماعي رائع وتمريرات سريعة بين لاعبي فينورد. قبل أن تنتهي الكرة في الشباك بقدم حاج موسى.

وعلى صعيد آخر، اختير حاج موسى، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 9 من “الإيريديفيزي” الهولندية. وذلك بعد تألقه أمس الاثنين، بتسجيله “ثنائية” وصناعة هدف في فوز فينورد الكبير. بسباعية أمام هيراكلس.

وخلال الموسم الجديد، خاض لاعب “الخضر” مع ناديه الهولندي، 12 مباراة في جميع المنافسات. سجل خلالها 5 أهداف، مقابل تقديمه تمريرة حاسمة واحدة.