حاج موسى يحسم وجهته المستقبلية

يتجه الدولي الجزائري أنيس حاج موسى لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما بات مرشحًا بقوة لمغادرة نادي فاينورد الهولندي خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ورد في تقرير لموقع “سكاي سبورت”، فإن الجناح الجزائري صاحب الـ24 عامًا حسم أولوياته بخصوص مستقبله. مفضلًا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الاهتمام الجدي الذي أبدته أندية سعودية، أبرزها الأهلي والقادسية.

وأوضح المصدر ذاته بأن ناديي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا هما الأقرب لحسم الصفقة. في ظل وجود اتصالات متقدمة ومتابعة مستمرة لملف اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة.

من جهته، لا يبدو نادي فاينورد مستعدًا للتفريط بسهولة في أحد أبرز لاعبيه، إذ حدد سعر 35 مليون يورو للموافقة على رحيل الدولي الجزائري.

ويأتي هذا الاهتمام بعد المستويات التي قدمها حاج موسى، مع المنتخب الوطني في المونديال. والتي سمحت له بلفت أنظار عدة أندية أوروبية تبحث عن تدعيم الخط الأمامي بعناصر تمتلك السرعة والقدرة على صناعة الفارق.