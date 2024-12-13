حاج موسى يدخل اهتمامات “الروسونيري”

كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تستهدف التعاقد مع الجناح الدولي الجزائري ونادي فاينورد الهولندي، أنيس حاج موسى.

ووفقاً لتقرير موقع توتو ميركاتو واب الإيطالي، فإن إدارة “الروسونيري” تتطلع لتدعيم خط هجم الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل. ووضعت ضمن أولوياتها لاعب نادي فاينورد، أنيس حاج موسى. نظراً للعديد من المقومات التي يتميز بها، مثل صغر سنه، ونزعته الهجومية.

وسجل لاعب المنتخب الوطني 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 16 مباراة خاضها مع فريقه الهولندي.

للإشارة، لا يزال لاعب الخضر، أنيس حاج موسى، مرتبطاً مع فريقه فاينورد، إلى غاية صيف 2029.