 حاج موسى يرفع رصيده إلى 10 مساهمات تهديفية رفقة فينورد

واصل النجم الجزائري أنيس حاج موسى تأكيد مستوياته المميزة مع نادي فينورد روتردام الهولندي، بعدما قدّم تمريرة حاسمة جديدة في المباراة الجارية أمام ستورم غراز، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وبهذه المساهمة، رفع حاج موسى رصيده إلى عشر مساهمات تهديفية خلال 23 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، ما يعكس حضوره القوي وتأثيره المتواصل في الخط الأمامي لفريقه.

أداء حاج موسى يعكس تطوره الكبير وثقة الجهاز الفني بقيادة النجم الهولندي سابقا فان بيرسي فيه، حيث أصبح عنصرًا مهمًا في منظومة فينورد، بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.