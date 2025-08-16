حاج موسى يساهم في انتصار فينورد الثمين في الدوري الهولندي

سجل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى حضوره المميز مع ناديه فاينورد روتردام، حيث ساهم في الفوز الثمين على مضيفه إكسلسيور بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الدوري الهولندي.

وقدم حاج موسى أداءً قوياً على المستطيل الأخضر، مؤكداً جاهزيته الكبيرة لمساعدة فريقه على مواصلة المنافسة على المراتب الأولى.

ويؤكد حاج موسى من مباراة لأخرى علو كعبه وسط دفع معنوي كبير من مدربه الهولندي فإن بيرسي.

ما يعزز حظوظه في الانتقال إلى أكبر الفرق الناشطة في أقوى الدوريات.