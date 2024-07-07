حاج موسى يشارك في أول مباراة مع ناديه الجديد فاينورد

سجل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، أمس السبت، أول ظهور لهه مع ناديه الجديد فاينورد روتردام الهولندي.

وشارك حاج موسى، في المباراة الودية التحضيرية التي خاضها ناديه فاينورد روتردام، في مواجهة فريق دورتريخت.

وقدم الدولي الجزائري، مردود في المستوى خلال هذا اللقاء الودي التحضيري، وساهم في فوز فريقه برباعية كاملة.

يذكر أن أنيس حاج موسى، التحق هذا الصيف بنادي فاينورد روتردام، اين سيخوض معه تجربة جديدة انطلاقا من المسوم الكروي المقبل.