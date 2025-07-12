حاج موسى يشعل صراعًا بين بنفيكا وفاينورد… وفان بيرسي يدخل على الخط!

يبدو أن نادي بنفيكا البرتغالي عازم على التعاقد مع الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما كشفه الصحفي الفرانكو جزائري، بصحيفة “ليكيب”، نبيل جليط، فإن لاعب الخضر، يعد الهدف الأول للنادي لتعزيز الخط الأمامي للنادي البرتغالي.

لكن رغبة بنفيكا تصطدم بموقف حازم من مدرب فاينورد، النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، الذي يتمسك بشدة بخدمات حاج موسى، ويعتبره قطعة أساسية في مشروع الفريق للموسم المقبل.

فان بيرسي أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في التفريط بحاج موسى، خاصة بعد تألقه الملفت الموسم الماضي.

كما تشير فيه بعض المصادر إلى أن فاينورد قد يشترط مبلغًا لا يقل عن 20 مليون يورو للموافقة على الصفقة.