حاج موسى يتعافى ويعود إلى الميادين

سجّل اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، تواجده في التشكيلة الأساسية لناديه فينورد روتردام، اليوم الأحد، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشف مدرب فينورد، روبن فان بيرسي، هوية التشكيلة التي اختارها لمواجهة المضيف، نيميخين، ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من الدوري الهولندي، والتي عرفت تواجد حاج موسى.

وغاب لاعب “الخضر” عن لقاء الجولة الماضية أمام فولندام، بتاريخ الـ 5 أفريل الجاري. بسبب الإصابة التي تلقاها يوم الـ 22 مارس الماضي. في قمة الجولة الـ 28، أمام أجاكس على مستوى الفخذ.

وهي نفس الإصابة التي جعلت الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يقرر تسريحه من تربص “الخضر” الأخير، الذي أقيم بمدينة “تورينو” الايطالية. والذي تخللته مواجهتين وديتين أمام كل من غواتيمالا وأوروغواي، ضمن الاستعدادات الخاصة بـ”مونديال 2026″.