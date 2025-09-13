حاج موسى يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم

بصم الجناح الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم السبت، على هدف في مواجهة فريقه فاينورد أمام هيرنفينين.

برسم مواجهة الجولة الخامسة من الدوري الهولندي، والتي تجرى فعالياتها حاليا، بملعب “دي كويب”، بروتردام.

وبصم لاعب الخضر، على أول أهدافه هذا الموسم مع ناديه، بعد خمس مباريات كاملة.

جاء هدف التقدّم لفريق فاينورد، من هجمة منظمة انطلقت من أقصى الجهة اليسرى، حيث تلقى لاعب الرواق الأيمن حاج موسى كرة طويلة متقنة، ليُحسن التحكم بها قبل أن ينطلق في توغل ذكي داخل منطقة العمليات.

وبلمسة فنية رائعة، أطلق لاعب “الخضر” تسديدة زاحفة مركزة لم تترك أي حظ لحارس المرمى، معلناً عن أول أهداف اللقاء ومؤكداً علو كعبه في استغلال أنصاف الفرص.

حاج موسى، بصم كذلك على تمريرة حاسمة، بطريقة رائعة في الدقيقة الـ45+، بعد أن تسلم الكرة ورفع كرة عرضية نحو زميله ليو ساور، لكن حكم اللقاء، ألغاه بسبب وضعية التسلل قبل تمريرة حاج موسى.

وفي الدقيقة 57، تعرض لاعب الخضر، للطرد بالبطاقة الحمراء، بعد إعتدائه على لاعب المنافس. وتنتهي المواجهة بفوز فاينورد بهدف دون رد.

ليواصل فاينورد، تصدر الترتيب العام للدوري الهولندي، برصيد 12 نقطة.

⚽️ GOAL | Anis Hadj Moussa has scored with left foot.

🇳🇱 Feyenoord 1-0 Heerenveenpic.twitter.com/PUlsUCDqL6

