حاج موسى يفتتح عدّاده التهديفي ويسجل أمام ريد بول سالزبورغ

بصم الجناح الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الأربعاء، على أول أهدافه هذا الموسم، مع فريقه فاينورد الهولندي.

وذلك في مواجهة فريقه أمام ريد بول سالزبورغ، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

حيث شارك لاعب الخضر، بديلا بداية من الدقيقة الـ46 من اللقاء.

كما بصم حاج موسى على هدف فريقه الوحيد في المواجهة، وبطريقة جميلة، في الدقيقة الـ81. بعد أن راوغ مدافع المنافس وسدد الكرة نحو المرمى سكنت شباك حارس المنافس.

ونال حاج موسى، تنقيطاً جيداً بعلامة 7.4 من 10 حسب مؤشر سوفاسكور المختص.

من جانب آخر، غاب الدولي الجزائري، رامز زروقي، عن هذه المواجهة، لخيارات فنية.

للإشارة، بصم اللاعب أنيس حاج موسى، على أول أهدافه بقميص نادي فاينورد، بعد أن خاض مع الفريق الهولندي، تسع مواجهات، في كل المنافسات لحد الآن.