حاج موسى يقع في المحظور ويثير غضب جماهير فينورد

أثار لاعب “الخضر” ونجم نادي فينورد روتردام، أنيس حاج موسى، جدلا واسعا في هولندا، بسبب ارتداءه قميص الغريم التقليدي بي أس في آيندهوفن.

وظهر الدولي الجزائري، بقميص آيندهوفن، وهو يخوض تدريبات انفرادية. أثناء عطلته الصيفية بجزيرة “ميكونس” اليونانية، حسبما تناقلته وسائل إعلام هولندية.

وكشف موقع “ed.nl” أمس الأحد، أن خرجة لاعب “الخضر” أثارت غضب جماهير ناديه فينورد.

وهاجم عشاق نادي فينورد، حاج موسى، بتعليقات على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام”. ليرد لاعب “الخضر” على أحد التعليقات: “هل أصبح ممنوعا اليوم أن يكون لك أصدقاء؟ في المرة المقبلة، الأفضل أن تصمت”،.

في إشارة من حاج موسى، إلى أن القميص يخص صديقاً له، لكن المناصر لم يتوقف، ورد: “أنت تلعب لفينورد، ولا يصح أن ترتدي قميص نادٍ منافس.. ما فعلته لم يكن ذكيا، ولست وحدي من يرى ذلك”.

ورد لاعب “الخضر” مجددا: “آيندهوفن ليس ناديا غريما. الغريم الوحيد لفينورد هو أجاكس.. الأمر لا يتعدى كونه قميصا، فلا تكن سخيفا”.

وأصر مشجع فينورد على رأيه، ورد: “آيندهوفن وأجاكس معا هما منافسا فينورد الدائمان، فهذه الأندية الثلاثة تتنافس دوما على لقب الدوري”.

غير أن الدولي الجزائري واصلة الدفاع عن خطوته، وقال: “ارتديت قميص صديقي، تماما كما ارتدى هو قميصي، لا أرى في ذلك أي مشكلة، خصوصا أنني أتدرب خلال عطلتي”.

De PSV-admin vindt het wel leuk. pic.twitter.com/v1AGhUuf0L — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 15, 2025