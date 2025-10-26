حاج موسى يقود تشكيلة فينرود في مواجهة آيندهوفن

يخوض الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الأحد، مباراة جديدة في الدوري الهولندي، في مواجهة نادي آيندهوفن.

وكشفت إدارة نادي فينرود، تشكيلتها الأساسية، والتي تقدمها اسم حاج موسى، الذي سيحمل شارة قيادة فريقه في هذه المباراة.

ويعوّل مدرب فينرود، على الديناميكية العالية التي يتواجد عليها نجمه الدولي الجزائري، في سعيهم لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن المباراة التي يستضيف فيها أنيس حاج موسى، وناديه فينرود فريق آيندهوفن، تدخل ضمن الجولة الـ10 من الدوري الهولندي.