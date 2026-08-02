حاج موسى يقود فينورد إلى التتويج بكأس “دي كويب” الودية

توج الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، رفقة نادي فينورد الهولندي بلقب كأس “دي كويب” الودية، عقب الفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة (2-1). في المواجهة التي احتضنها ملعب “دي كويب” بمدينة روتردام، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة حاج موسى أساسيًا، حيث قدم أداءً مقنعًا وواصل إظهار جاهزيته البدنية والفنية، في رسالة إيجابية للطاقم الفني قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وجاء فوز فينورد بفضل تألق المهاجم الياباني أياسي أويدا، الذي سجل هدفي فريقه، بعدما افتتح باب التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني من علامة الجزاء، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا وتتويجًا معنويًا.

ويعد هذا اللقب الودي دفعة قوية لفينورد قبل بداية الموسم، بعدما واصل الفريق تقديم عروض مطمئنة خلال فترة الإعداد، وهو ما يعكس جاهزية المجموعة للاستحقاقات المحلية والقارية.

من جهته، يواصل أنيس حاج موسى فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق الهولندي، في ظل الأداء الذي يقدمه منذ الموسم الماضي، ما يعزز حظوظه في الحفاظ على مكانته الأساسية، ومواصلة التألق مع ناديه والمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.