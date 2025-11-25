حاج موسى: “يلقبونني بـ “حاج ميسي” وتعلمت الكثير من محرز”

أكد الدولي الجزائري، ونجم نادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى، أنه تعلم الكثير من قائد “الخضر” رياض محرز، وذلك، في تعليقه على المقارنة بينه وبين نجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق.

وفي تصريحات خص بها شبكة “ESPN” الهولندية، علق حاج موسى. بخصوص المقارنة بينه وبين محرز، قائلا: “الأمر كبير بالنسبة لي، هو لاعب كنت أراقبه في طفولتي وتعلمت منه الكثير. الآن ينصحني وألعب بجانبه، وهذا يجعلني فخورا”.

قبل أن يضيف لاعب فينورد، في سياق متصل. بخصوص أسلوبه الفني: “يسمونني حاجي بوتر، نعم رأيت ذلك.. وأيضاً حاج ميسي، رأيت الكثير من الألقاب”.

واستغل حاج موسى، الفرصة للحديث عن أول ظهور له أساسيا رفقة “الخضر” بمناسبة اللقاء الودي الأخير، أمام السعودية وقال: “كنت سعيدا جدا، تمكنت من إظهار إمكاناتي، وبدأت لأول مرة أساسيا، وهذا أسعدني فعلا”.

كما أبرز ذات المتحدث أنه لم يتوقع تطورا سريعا في مسيرته، مثلما يحدث معه وختم: “قبل عامين كنت في الدرجة الثانية البلجيكية، والآن ألعب أسبوعيا في هولندا، وأتجه نحو كأس إفريقيا.. إنه حلم، ولم أكن أتخيل أن أصل إلى هنا بهذه السرعة”.