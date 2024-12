حاج موسى ينال الإعتراف في ناديه فينرود

نال الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، الاعتراف في ناديه فينرود الهولندي، نظير المستوى الكبير الذي قدمه في الفترة الماضية.

وكشفت إدارة نادي فينرود، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن منح جائزة أفضل لاعب في الفريق للشهر لحاج موسى.

كما نشر النادي الهولندي، صورة الدولي الجزائري، حاملا جائزة لاعب الشهر، وأرفقها بتعليق “ملك الشهر”.

يذكر أن أنيس حاج موسى، نجح في تسجيل ستة أهداف كاملة في سبعة مباريات، بضم من خلالها على مردود كبير، جعله يستحق جائزة لاعب الشهر.

Look at that smile! 😁

𝐀𝐇𝐌 = Koning van de Maand

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 13, 2024