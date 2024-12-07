حاج موسى يواصل التألق رفقة فاينورد ويبصم على خامس أهدافه هذا الموسم

يواصل مهاجم فاينورد الهولندي والدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، مستوياته الراقية هذا الموسم، وتمكن اللاعب من تسجيل خامس أهدافه هذا الموسم.

وذلك في مواجهة فاينورد و فالفيك، في إطار الجولة 15 من الدوري الهولندي، الجارية فعالياتها الآن، بملعب مانديماكورس.

وتمكن أنيس حاج موسى، من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه فاينورد، في الدقيقة الـ49 من الشوط الثاني، بعد أن كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.

وبلغ الحاج موسى المساهمة التهديفية الخامسة هذا الموسم في منافستي الدوري الهولندي و رابطة أبطال أوروبا. بعد أن تمكن اللاعب من تسجيل ثلاثة أهداف أمام كل من فالفيك، هيرنفينين، ألميري سيتي، في الدوري الهولندي. وهدفين في رابطة أبطال أوروبا أمام المان سيتي و ريد بول سالزبورغ.