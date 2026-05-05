حاج موسى يُشعل الصراع بين الأندية الفرنسية

يواصل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، فرض نفسه أحد أبرز نجوم الموسم في أوروبا، بعد تألقه اللافت مع نادي فينورد في الدوري الهولندي، حيث يقدم أرقاماً مميزة جعلته محط أنظار كبار الأندية.

بصم الجناح الجزائري على موسم كبير، بتسجيله 11 هدفاً وتقديمه 7 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في الدوري الهولندي.

ولم يتوقف تميزه عند الأرقام التهديفية فقط، بل تصدر قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة نجاحاً في المراوغات هذا الموسم، ما يعكس قدراته الفنية العالية وسرعته في اختراق الدفاعات.

ووفقًا لما كشفه موقع فوت ميركاتو الفرنسي، دخل كل من ناديَي ليل وأولمبيك مارسيليا سباق التعاقد مع لاعب “الخُضر” تحسباً للموسم المقبل.

وأوضح المصدر بأن إدارة نادي فينورد تقيّم اللاعب الجزائري بحوالي 30 مليون يورو، وهو مبلغ قد يشكل عائقاً أمام مارسيليا. في ظل التحديات المالية وغياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا.

وكان رئيس مارسيليا، بابلو لونغوريا، قد باشر اتصالات مع إدارة فينورد، ممثلة في مديرها الرياضي دينيس تي كلوزه، لدراسة إمكانية ضم اللاعب. مع اقتراح دفع قيمة الصفقة على أقساط، غير أن تعقيدات مالية قد تعرقل إتمام العملية.

للإشارة، لا يزال أنيس حاج موسى، مرتبطا بعقد مع فينورد إلى غاية 2030. وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد بخدماته، يبدو أن أيام حاج موسى في روتردام أصبحت معدودة.