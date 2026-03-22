حاج موسى يُصاب مع فينورد ويُحدث طوارئ في بيت “الخُضر”

تعرض الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لإصابة عضلية مفاجئة خلال مشاركته مع ناديه فينورد روتردام، في المواجهة القوية أمام أجاكس أمستردام، ضمن منافسات الدوري الهولندي.

ورغم الإصابة إلا ان مدربه الهولندي فان بيرسي طلب منه المواصلة بالنظر إلى الحاجة إلى خدماته مع أثار العديد من التساؤلات حول صحة نجمه الأول في الفريق.

وشهدت المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل (1-1)، أداءً مميزاً من حاج موسى، حيث نال أفضل تنقيط في صفوف فريقه بـ7.5 من 10، رغم تلقيه بطاقة صفراء، قبل أن يضطر لمغادرة أرضية الميدان متأثراً بالإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس للغاية، قبل انطلاق تربص “الخُضر”، ما يضع الجهاز الفني في حالة ترقب وقلق بشأن مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

ومن المنتظر أن يخضع حاج موسى لفحوصات طبية دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة، في وقت يترقب فيه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التقرير النهائي قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن وضعية اللاعب.