حاج موسى يُقصى رفقة فاينورد من رابطة أبطال أوروبا

تعرض الجناح الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الثلاثاء، للإقصاء من منافسة رابطة أبطال أوروبا، رفقة فريقه فاينورد الهولندي.

ومن الدور الثمن النهائي، على يد المنافس، نادي إنتر ميلان.

بعد أن جدد النادي الإيطالي فوزه أمام فاينورد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرت فعالياته بملعب “جوسيبي مياتزا”. وبعد الفوز المحقق ذهابا، بثنائية نظيفة

وشارك أنيس حاج موسى في كامل أطوار اللقاء، وفشل في مساعدة فريقه على تدارك هزيمة الذهاب. ونال تنقيط متوسط في اللقاء. فيما غاب الدولي الجزائري الآخر عن اللقاء، رامز زروقي، بسبب معاناته من الإصابة.