حاج عدلان: “باكيتا فشل في تحقيق أهداف الفريق”

تحدث الناطق الرسمي لنادي إتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، عن وضعية الفريق الحالية، و وجه نداءً هاماً لأنصار النادي.

وفي آخر ظهور إعلامي، عبر منصات النادي على مواقع التواصل الإجتماعي، صرح الحاج عدلان، موضحا:”وضعنا المدرب باكيتا في أحسن الظروف للأسف لم تمشي الأمور مثلما كان مخططا لها والنتائج لم تكن في صالحه، نتمنى له التوفيق”.

وأضاف المتحدث:”نهائي الكأس أمام شباب بلوزداد، المنافس الذي نعرفه جيدا، سيكون هدف الفريق، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق اللقب”.

وتابع المتحدث ذاته:”الطاقم الفني الذي سيفود الفريق يتكون من الثلاثي،المدير الفني الرياضي للفئات الشبانية، سفيان بن خليفة، إلى جانب كل من إلياس بن حاحة، مدرب الحراس، والمحضر البدني بلعيد مجاهد، وبعد التوقف التي ستعرفها البطولة سنبحث عن مدرب جديد لغاية نهائي الموسم”.

كما أكد حاج عدلان، أن إدارة “سوسطارة” تعي حجم المسؤولية تجاه النادي، وقال في هذا الصدد:”كلنا مسؤولين عن وضعية الفريق الحالية و أتمنى أن تتحسن حالة النادي. في أحلك الأوقات وجدنا أنصارنا والآن نحن بحاجة لدعمكم”.