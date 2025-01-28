حاج موسى: “كلّ ما يُقال بشأن مستقبلي لا يُهمني”

كشف الدولي الجزائري ولاعب نادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى، أنه يركز في الوقت الحالي على التألق داخل الميدان، ولا يهتم بالأخبار المتداولة بخصوص مستقبله.

وصرّح اللاعب، أنيس حاج موسى، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام ليل في إطار الجولة الـثامنة من دوري أبطال أوروبا، وهو النادي الفرنسي الذي يولي اهتماماً كبيراً بضمّ لاعب الخضر: “مواجهة ليل هي أول مباراة لي في فرنسا”.

وأضاف اللاعب: “تلقيت تكويني في فرنسا مع نادي لانس، وإنه لأمر كبير أن ألعب أمام ليل. سأبذل قصارى جهدي للفوز أمامه، لا أعرف لاعبيه باستثناء عيسى ماندي”.

وأوضح حاج موسى بخصوص اهتمامات النادي الفرنسي بخدماته: “أنا لا أقرأ الصحف، هناك شخص يهتم بكل هذا نيابة عني. وأنا مركز على الميدان فقط. وكل ما يقال عنّي لا يهمني في الوقت الحالي”.