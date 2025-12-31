حاج موسى أفضل لاعب في مباراة غينيا الاستوائية

تُوّج الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بـ غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء. وانتهت بفوز “الخضر” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقدّم حاج موسى أداءً مميزًا ولافتًا للانتباه، إذ كان من أبرز نجوم اللقاء. بعد منحه تمريرتين حاسمتين ساهمتا بشكل مباشر في فوز المنتخب الوطني.

وجرت هذه المواجهة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. ومكّنت “محاربي الصحراء” من بلوغ الدور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة، محققين 9 نقاط من ثلاث مباريات.

وشارك أنيس حاج موسى أساسيًا في أول مباراة له مع المنتخب الوطني. ليبصم على بداية موفقة جدًا، توّج خلالها بجائزة أفضل لاعب، في لقاء يعَدُّ محطة تاريخية في مشواره الدولي.