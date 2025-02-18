حاج موسى يقصي ميلان ويتأهل إلى ثمن نهائي رابطة الأبطال

ضمن الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الثلاثاء، تأهله مع فريقه فينورد الهولندي للدور ثمن النهائي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا، بعد تجاوزه نادي ميلان، في الملحق.

وقاد جناح الخضر، أنيس حاج موسى، فريقه فينورد الهولندي لتحقيق التعادل بهدف لمثله أمام ميلان. في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي للمنافسة الأوروبية. مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وخاض لاعب الخضر، حاج موسى، هذه المواجهة أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ87 من المباراة. وقدم تمريرة مفتاحية أسفرت عن هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة الـ73، بعدما كان فينورد متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، منذ الدقيقة الأولى من المباراة.

وتأهل فينورد للدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 50 سنة. وسيواجه نادي أرسنال الإنجليزي أو إنتر ميلان الإيطالي.