حاج رجم: “نتمنى أن يكون نهائي كأس السوبر عرساً كروياً”

وصف رئيس نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، نهائي كأس السوبر الذي سيجمع فريقه، بنادي شباب بلوزداد بالعرس الكروي.

وصرح حاج رجم، في هذا الخصوص: “نهائي كأس السوبر سيجمع بين فريقين يعرفان بعضهما جيدا، وسبق لهما خوض عدة مباريات فيما بينهما”

كما أضاف: “الفوز في هذا النهائي سيعود للفريق الأكثر تحضيرا، وتنظيما يوم المباراة، ونتمنى أن يكون عرس كروي بين الفريقين”.

وتابع ىحكيم حاج رجم: “هذا النهائي يعتبر لقب، والفريق الذي سيفوز به سيعزز خزينته بلقب جديد”.