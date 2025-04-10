حاج رجم: “لم أتجرع الإقصاء لأننا كنا الأفضل أمام أورلاندو بيراتس”

اعترف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأنه لم يتجرع الخروج من رابطة أبطال إفريقيا. بالنظر لمردود فريقه في مباراتي أورلاندو بيراتس.

وصرّح حاج رجم، اليوم الخميس، عند عودته مع بعثة الفريق إلى أرض الوطن: “لم أستطع تجرّع إقصائنا المرّ من رابطة أبطال إفريقيا”.

وأضاف: “الأمر المحزن في إقصائنا، هو أن مولودية الجزائر كانت الأحسن في لقاءي أورلاندو بيراتس الذي يعَدُّ المرشح للتتويج بهذه البطولة”.

وتابع حاج رجم: “فريقنا كان الأفضل في جميع الخطوط، وعلى مستوى الهجوم. خانتنا الفعالية أمام المرمى. هذه هي كرة القدم، تلعب على جزئيات صغيرة”.