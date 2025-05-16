حاج عدلان يُوضّح بخصوص بن بوط

تحدث الناطق الرسمي لنادي إتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، اليوم الجمعة، عن قضية الحارس أسامة بن بوط، وما حدث له في مواجهة النادي الرياضي القسنطيني الأخيرة.

إذ شارك الحارس، بن بوط، في شوط واحد فقط. لتقوم بعد ذلك العديد من وسائل الإعلام بالترويج لإشاعات رفض الحارس خوض الشوط الثاني من اللقاء.

وصرّح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “الطقم الرياضي الذي ارتداه الحارس بن بوط كان مصادقاً عليه من طرف الحكم الرئيسي لمواجهة النادي الرياضي القسنطيني، وخاض به الشوط الأول من اللقاء”.

وأضاف المتحدث: “الحكم أخطأ التقدير ولايجب توجيه التهم للحارس أسامة بن بوط. الحكم طلب من الحارس بن بوط تغيير الطقم الذي إرتداه سابقا وخاض به الشوط الأول”.

وتابع: “بطبيعة الحال، نظرا للضغط الذي كان يعيشه الحارس في ظل النتائج السلبية للفريق وعصبيته من زملائه بسبب الطريقة التي تلقى بها الهدف قبل دقائق من نهاية الشوط الأول من مواجهة (السياسي)، فضّل البقاء على مقاعد البدلاء”.

كما أكد حاج عدلان: “الحارس بن بوط، حرمه الحكم من خوض الشوط الثاني. هو ركيزة أساسية في الفريق، وحارس دولي ويركز على أهداف النادي”.