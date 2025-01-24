حاج علي: “أرضية ميدان 5 جويلية جاهزة لاحتضان الداربي”

أكد مدير ملعب “5 جويلية”، محمد حاج علي، اليوم الجمعة، جاهزية الملعب، لاحتضان مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة.

وصرح حاج علي، للإذاعة الوطنية: “الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة اليوم بين المولودية، واتحاد العاصمة، تجري بصفة عادية”.

كما أضاف مدير ملعب “5 جويلية”: “نحن نحرض على أن تكون كل الظروف مهيئة لهذه العرس الكروي”.

وتابع الحاج علي: “أرضية الميدان في حالة جيدة، رغم عدد المباريات التي تم خوضها لحد الآن، والتي بلغت 34 مباراة، دون احتساب الحصص التدريبية”.