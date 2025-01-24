حاج علي: “أرضية ميدان 5 جويلية جاهزة لاحتضان الداربي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدير ملعب “5 جويلية”، محمد حاج علي، اليوم الجمعة، جاهزية الملعب، لاحتضان مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة.
وصرح حاج علي، للإذاعة الوطنية: “الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة اليوم بين المولودية، واتحاد العاصمة، تجري بصفة عادية”.
كما أضاف مدير ملعب “5 جويلية”: “نحن نحرض على أن تكون كل الظروف مهيئة لهذه العرس الكروي”.
وتابع الحاج علي: “أرضية الميدان في حالة جيدة، رغم عدد المباريات التي تم خوضها لحد الآن، والتي بلغت 34 مباراة، دون احتساب الحصص التدريبية”.
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