حاج موسى: “متحمسون جدًا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية”

تألق أنيس حاج موسى، لاعب المنتخب الوطني، في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، وحصل على لقب “رجل المباراة” بعد أداء مميز، بتقديمه تمريرتين حاسمتين.

وقال حاج موسى، في تصريحاته بعد نهاية اللقاء: “نحن متحمسون جدًا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، ولا نطيق الانتظار لخوض هذه المباراة”.

وأضاف نجم الخُضر: “تابعت مباراتهم الأخيرة، إنه فريق قوي جدًا، لكن أعتقد أننا نملك اللاعبين والإمكانات التي تسمح لنا بالفوز عليهم”.

وتعكس تصريحات اللاعب الثقة الكبيرة التي تسود صفوف “الخُضر”، بعد الأداء القوي الذي أبان عنه الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة. حيث أظهر اللاعبون الانضباط الفني والروح القتالية، مما يعزز الطموح لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة.