حاج موسى يتعرض لانتقادات لاذعة في هولندا ويُتهم بالأنانية

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، لموجة من الانتقادات من طرف محللي قنوات ESPN الهولندية، الذين وصفوه بالأناني، بسبب اعتماده المفرط على المراوغات الفردية على حساب اللعب الجماعي.

وذلك بعد إقصاء فريقه فينورد الهولندي من تصفيات دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام فينرباتشي التركي بنتيجة 5-2.

وجاءت هذه الانتقادات من المحللين مارسيلنو فينك وماريو بين، اللذَين عبّرا عن استيائهما من أداء اللاعب، وأشارا إلى أنه لا يوظّف إمكانياته بشكل يخدم مصلحة الفريق.

في المقابل، أكد المدرب روبن فان بيرسي، أنه لا يزال يضع ثقته الكاملة في حاج موسى، بدليل منحه شارة القيادة في عدة مناسبات. واعتماده قائدا ثانيا لفريق فينورد، ما يدل على قيمته داخل التشكيلة الهولندية.