حاخام ينصب كاميرات بكنيس في واشنطن ليصوَّر نساء عاريات يغتسلن للصلاة

فرضت محكمة أمريكية على حاخام يهودي غرامة مالية تقدر بـ 14.25 مليون دولار.

وكانت الدعوى الجماعية التي رفعتها راهبات صوَّرَهن الحاخام المتلصص من دون علمهن في كنيس في واشنطن، وهن يغتسلن قبل الصلاة.

تطالب بتعويض قدره مئة مليون دولار، حيث ستقوم شركات تأمين بدفع جزء كبير من هذا التعويض.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن محامي الحاخام فروندل قوله إن هذا الأخير لن يخرج من السجن قبل العام 2020.

وحكم على الحاخام العام 2015 بالسجن ست سنوات ونصف السنة على هذه الوقائع. واستمر تلصصه سنوات طويلة قبل أن يكشف أمره.

الحادثة وقعت في الكنيس الواقع في حي جورجتاون الراقي قرب “الميكفاه”.

وهو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطهارة في الديانة اليهودية.

وأثارت القضية صدمة في صفوف اليهود في واشنطن، لأن الحاخام فروندل كان شخصية محترمة جداً.