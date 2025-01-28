حادثة أليمة.. وفاة رضيع إثر احتراق مسكن في الشلف

لقي رضيع مصرعه، يبلغ من العمر سنة ونصف. اثر نشوب حريق داخل مسكنه العائلي بولاية الشلف.

في حادثة أليمة سجلت مصالح الحماية المدنية إندلاع حريق في حدود الساعة 12سا 06د بمنطقة اولاد هني ببلدية اولاد فارس.

الحريق اندلع بأحد الغرف و في غفلة من الجميع، أدى إلى وفاة الرضيع الموجود بداخله متأثرا بإصاباته و خسائر مادية معتبرة.

حيث تدخلت فرق الاطفاء للحماية المدنية لذات البلدية فور تلقيها طلب النجدة. لتتمكن من اخماد الحريق والسيطرة عليه و تحويل الضحية الى مستشفى الشطية. بعد ما تم استكمال جميع الاجراءات القانونية من طرف السلطات المعنية كما تم فتح تحقيق لتحديد الظروف الحقيقية للحادث.

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