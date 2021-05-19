حادثة الأستاذات ببرج باجي مختار.. توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية

أعلنت النقابة الجزائرية لعمال التربية، عن توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية، بسبب الاعتداء على 10 الأستاذات ببرج باجي مختار.

وأضاف بيان النقابة، أن الأساتذة سينسحبون جماعيا ونهائيا من “هذه المنطقة التي باتت تهدد حياة مربي الأجيال”.

وأوضح البيان ذاته، ان القرار جاء بناءا للاعتداءات المتكررة ضد الأساتذة، وغياب الأمن بالمنطقة، وعدم الاستجابة لمطالبهن في توفير الأمن.

للإشارة، تعرض أن السكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت النقابة ببيان لها، أن الأستاذات تعرضن على الساعة الثانية صباحا،لأبشع أنواع الترهيب، و”أذاقتهن المجموعة المر” مدة ساعتين بوجود رضيعة.

وأشارت النقابة، إلى أن الأستاذات يرقدن في المستشفى، وهن في حالة نفسية كارثية.

وأضاف البيان، أن من بين النساء من تعرضن لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى سرقة هواتفهن النقالة وحواسبهن ومبالغ مالية.