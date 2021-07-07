حادثة التسمم بشاطئ تنس: الحيوانات المتواجدة على متن الباخرة سليمة من الأمراض

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الحيوانات المتواجدة على متن الباخرة سليمة من الأمراض. على إثر حالات التسمم المسجلة في شاطئ تنس بولاية الشلف.

نقلت الإذاعة الجزائرية عن بيان للوزارة، أنه “على إثر الحادث الذي وقع في 4 جويلية 2021 على مستوى شاطئ تنس بولاية الشلف. حيث كان بعض المواطنين .يسبحون بشواطئ مجاورة للباخرة التي تقل حيوانات. فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أرسلت لجنة تفتيش إلى الموقع في اليوم الموالي للحادث”

أضاف البيان أنه وبعد فحص الحيوانات على متن الباخرة، تبين أنها سليمة طبيا من الأمراض ولا تعاني من أي مرض أو خطر عدوى على البشر. مضيفة أن الباخرة “.القادمة من سيت “فرنسا” قد رست بميناء تنس وعلى متنها عجول تسمين موجهة لولايتي الشلف ووهران. كما أن الوثائق الصحية مطابقة مع حالة الحيوانات المستوردة