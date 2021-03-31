حادثة السفينة الجانحة في ميناء السويس تتكرر في بريطانيا

جنحت سفينة عملاقة في نهر أرون جنوبي بريطانيا، أمس الثلاثاء، في مقاطعة غرب ساسكس، حسب “ديلي ميل” البريطانية.

وقارن الكثيرون هذه الحادثة، مع سفينة “إيفر غيفن”، التي أغلقت الملاحة في قناة السويس لنحو أسبوع.

وبدأت القصة عندما انحرفت السفينة “إليز” عن مرساها في ميناء ليتل هامبتون، مما أدى إلى إغلاق مدخل الميناء جزئيا.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن السفينة انطلقت من ميناء أنتويرب في بلجيكا لتفريغ حمولتها في ميناء ليتل هامبتون.

وعند دخول السفينة الميناء البريطاني، أدى المد إلى انفلات السفينة من مراسيها في الميناء، وانحرفت لمسافة بلغت 30 مترا في مجرى النهر.

و هذا ما أدى إلى إغلاق الميناء جزئيا، لكن السلطات البريطانية قالت إن بوسع السفن المرور بصعوبة.

وفي وقت لاحق، عادت السفينة إلى مسارها الصحيح، دون الحاجة إلى تدخل وفقا لسلطات الميناء.