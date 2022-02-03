حادثة العياش تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر بعمق 60 م
سقط طفل مغربي يدعى ريان في بئر عميق يبلغ عمقه 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.
وفي هذا السياق وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، أمس الثلاثاء في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا.
كما أثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.
في حين ربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.
بالمقابل قالت وسائل اعلام مغربية، أن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.
هذا ولا تزال محاولات الانقاذ جارية لاخراج الطفل من البئر سالما معافى.
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كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 15 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من الكيف عبر الحدود مع المغرب.
وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 01 فيفري 2022، تُقدر كمية المحجوزات، بـ10 قناطير و53 كيلوغرام من الكيف المعالج.
كما تم توقيف 22 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 25 كيلوغرام من الكيف المعالج. وكذا 355464 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.
وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 58 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف
وضبطت ذات المفارز، 11 مركبة و225 مولدا كهربائيا و86 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. فضلا عن (10) أطنان من خليط خام الذهب والحجارة.
كما تم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 8 بنادق صيد ومسدسين آليين و51 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. و10372 وحدة من مادة التبغ بكل من ورقلة وعين ڨزام والوادي وبسكرة والجلفة والمنيعة وباتنة وتيزي وزو.