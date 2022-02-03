حادثة العياش تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر بعمق 60 م

سقط طفل مغربي يدعى ريان في بئر عميق يبلغ عمقه 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

وفي هذا السياق وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، أمس الثلاثاء في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا.

كما أثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.

في حين ربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

بالمقابل قالت وسائل اعلام مغربية، أن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.

هذا ولا تزال محاولات الانقاذ جارية لاخراج الطفل من البئر سالما معافى.

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