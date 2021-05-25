حادثة المعادي تتكرر في مصر.. أربعيني يتحرش بطفلة!

كشفت كاميرا مراقبة في إحدى المباني، جريمة تحرش بطفلة في الهرم بالجيزة جنوب القاهرة بمصر.

وأعادت هذه الحادثة للأذهان، واقعة متحرش المعادي التي هزت الرأي العام في مصر والوطن العربي قبل شهور.

وأقدم أربعيني، على تتبع طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، حتى دخلت العقار الذي تسكن فيه مع أسرتها.

وتمكن الكهل، من استدراج الطفلة للطابق الأول من أجل التحرش بها، لمدة استمرت 4 دقائق، ثم هربت منه الطفلة وسارعت بإخبار والدها بما حدث.

ليسارع الأب بالبحث عن المتحرش الذي تبين اختفاؤه.

وبتفريغ كاميرات مراقبة تم تحديد هوية المتحرش، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه.

وكشفت التحقيقات هوية المتهم وهو أحد السكان الجدد بالمنطقة، ويعمل خياطا نسائيا، ومتزوج ولديه أطفال.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليها، وواجهتهم بالمتهم فتعرفت عليه الطفلة.

ومن جهته، أنكر المتهم الواقعة، وبعد مواجهته بفيديو كاميرا المراقبة الموجودة في العقار اعترف بارتكابه الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتحرش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.