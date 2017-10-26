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حادثة انتحار مروعة بقالمة

الوطني
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حادثة انتحار مروعة بقالمة
بقلم وافي مهاجري

 أقدمت تلميذة بالغة من العمر 19 سنة، مساء اليوم الخميس، بقالمة على وقع حادثة انتحار مروعة بعدما سكبت البنزين على جسمها وإضرام النار فيه.

وتدخلت مصالح الحماية الوطنية إلا أنها لم تفلح في إنقاذ حياتها بسبب الحروق البليغة .

وقالت خلية الاتصال للحماية المدنية في بيان أن الحادثة التي وقعت، مساء الخميس، تسببت للفتاة في حروق من الدرجة الثانية.

ورغم محاولة أعوان للحماية المدنية إسعافها بإطفاء الحروق، إلا أنها فارقت الحياة بعين المكان .

وتبقى الأسباب مجهولة التي دفعت الفتاة على الإقدام على الفعلة.

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