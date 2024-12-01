حادثة ايركسن تتكرر.. لاعب فيورنتينا يثير الهلع في قمة إنتر إثر سقوط مفاجئ

تعرض لاعب فيورنتينا إدواردو بوفي، اليوم الأحد، إلى سقوط مفاجئ في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي.

وسقط لاعب “الفيولا” مغشياً عليه في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول وهو يربط حذاءه .

وتم على الثر هذا السقوط إيقاف مباراة فيورنتينا وإنتر بسبب الأزمة الصحية في مشاهد صعبة من ملعب أرتيميو فرانكي وسط دموع اللاعبين وحكم المباراة.

وتضاربت الأراء بين المحللين و المتابعين للمباراة، حول وضعية و حالة اللاعب الحالية، بعد نقله مباشرة إلى المستشفى عن طريق سيارة الاسعاف التي كانت حاضرة بملعب “أرتيمو فرونكي” بمدينة فلورنسا.

كما إندهش رفقاء اللاعب، أين ذهب بهم الامر إلى حد البكاء منهم اللاعب ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي.

https://fb.watch/wcm6mCv_Zw/