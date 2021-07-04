حادثة تحويل سيارة محامي إلى المحشر تشلّ محاكم العاصمة

شهدت محاكم ومجالس القضاء بالعاصمة اليوم الأحد، شللا شبه تام في العمل القضائي، لمقاطعة شنها المحامون شملت جلسات المحاكمة، ومختلف الأقسام والفروع، احتجاجا على تحويل سيارة محامي إلى المحشر الخميس الماضي.

وأجلت محكمة بالدار البيضاء، جلّ القضايا التي كانت مبرمجة، سواء بقسم الجنح أو الأقسام والفروع الأخرى، فيما امتنع المحامون جميعهم الدخول إلى قاعات الجلسات، متمسكين بمقاطعتهم الأخيرة.

نفس الحالة بمجلس قضاء العاصمة، إذ شهد الأخير منذ الصبيحة حضور محتشم للمحامين، فيما قاطع البقية الجلسات، بما فيه محكمة الجنايات، لتعرف عديد الملفات القضائية تأجيلات للبت فيها، وبرمجتها إلى تواريخ لاحقة.

ويأتي إضراب أصحاب الجّبة السوداء، في أعقاب حادثة شهدتها محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة، الأربعاء الفارط، أي منع رجال الشرطة محامي في حدود الساعة الخامسة مساء من مغادرة المحكمة على متن سيارته، على أساس تعليمة أصدرتها النيابة

وخلالها شهدت الحادثة اعتراضا من طرف المحامي وزملائه المحامين بما فيه النقيب عبد المجيد سيليني الذين هبوا إلى المحكمة لأجل وضع حل للمشكل المطروح، غير أن النيابة تشبتت بموقفها، وأصدرت أمرا بتحويل سيارة المحامي إلى المحشر.

واستمرت المشكلة إلى غاية اليوم الموالي، أين قام المحامون بغلق حظيرة المحكمة، احتجاجا على تصرّف النيابة، باستعمال عدد من سياراتهم.

وعليه تقرّر بعد اجتماع بمجلس قضاء العاصمة، بتحويل سيارة المحامي إلى المحشر، مع السيارات الأخرى التي استعملها المحامون لغلق الحظيرة.

غير أنّ القرار الذي لم يكن منتظرا بالنسبة أصحاب الجبة السوداء، واصفين إياه باستعمال السلطة، والمجحف في حق هيئة الدفاع، فمنعوا شاحنة الشرطة من حمل السيارات إلى المحشر، لتبقى الشاحنة أمام مدخل المحكمة لقرابة 6ساعات.

ليتقرّر بعد محاورات دامت أكثر من 4 ساعات بين المحامين ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة، تحويل سيارة المحامي إلى المحشر مع إخراجها في نفس اليوم.

وتفاجأ المحامي صاحب المركبة بمنعه من اخراج سيارته، نزولا لتعليمة أصدرتها نيابة محكمة الدار البيضاء، الأمر الذي أثار حفيظة المحامين ليتوجهوا مجددا إلى المحكمة.

للاشارة شهدت المحكمة السالف ذكرها أعلاه قبلها خلافات بخصوص استعمال الحظيرة من طرف محامين، وفي كل مرة يتم حلّ المشكل بعد اللجوء إلى النائب العام ونقيب المحامين لمنظمة العاصمة، كانت آخرها حادثة يوم الأربعاء الفارط.

ويأتي قرار مقاطعة العمل القضائي، بدءا من اليوم بمحكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع كامل، بعد بيان أصدرته يوم أمس نقابة المحامين منظمة العاصمة، أين أكدت على التصعيد بخصوص الحادثة، والدخول في مقاطعة تامة للجلسات بدءا من الثلاثاء المقبل.